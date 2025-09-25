Directory Aziendale
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Liquidatore Sinistri Stipendi

La retribuzione totale Liquidatore Sinistri media in Ireland presso Intact Financial Corporation varia da €22.3K a €31.1K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Intact Financial Corporation. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Retribuzione Totale Media

€23.9K - €28.2K
Ireland
Range Comune
Range Possibile
€22.3K€23.9K€28.2K€31.1K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Intact Financial Corporation?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Liquidatore Sinistri in Intact Financial Corporation in Ireland raggiunge una retribuzione totale annua di €31,083. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Intact Financial Corporation per il ruolo Liquidatore Sinistri in Ireland è €22,316.

