Insulet Stipendi

L'intervallo di stipendi di Insulet va da $37,192 in compensazione totale all'anno per un Servizio Clienti all'estremità inferiore a $201,000 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Insulet. Ultimo aggiornamento: 8/10/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $143K
Ingegnere Meccanico
Median $81K
Ingegnere Biomedico
$101K

Servizio Clienti
$37.2K
Marketing
$185K
Product Manager
$158K
Project Manager
$60.2K
Responsabile Ingegneria Software
$201K
Ricercatore UX
$110K
Il ruolo più pagato segnalato in Insulet è Responsabile Ingegneria Software at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $201,000. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Insulet è di $110,445.

