Instacart Manager Partnership Stipendi

La retribuzione totale Manager Partnership media in United States presso Instacart varia da $233K a $318K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Instacart. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Retribuzione Totale Media

$249K - $301K
United States
Range Comune
Range Possibile
$233K$249K$301K$318K
Range Comune
Range Possibile

$160K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Instacart, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

50%

ANNO 1

50%

ANNO 2

Tipo di Azioni
RSU

In Instacart, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 2 anni:

  • 50% matura nel 1st-ANNO (50.00% annuale)

  • 50% matura nel 2nd-ANNO (12.50% trimestrale)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Manager Partnership at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $317,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Manager Partnership role in United States is $232,900.

Altre Risorse