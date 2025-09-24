Directory Aziendale
insightsoftware Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in India mediano presso insightsoftware ammonta a ₹1.42M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di insightsoftware. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025

Pacchetto Mediano
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹1.42M
Livello
L3
Base
₹1.42M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
3 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso insightsoftware?

₹13.98M

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Ingegnere del Software en insightsoftware in India tiene una compensación total anual de ₹3,235,011. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en insightsoftware para el puesto de Ingegnere del Software in India es ₹1,825,492.

