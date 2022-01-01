Inovalon Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Inovalon varia da $43,675 in retribuzione totale all'anno per un Architetto di Soluzioni nella fascia bassa fino a $276,375 per un Consulente di Management nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Inovalon. Ultimo aggiornamento: 9/15/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $100K

Ingegnere Software Backend

Manager di Prodotto
Median $132K
Analista di Dati
Median $100K

Analista di Business
Median $96K
Sviluppo Business
$110K
Servizio Clienti
$55.3K
Risorse Umane
$190K
Consulente di Management
$276K
Manager di Progetto
$146K
Vendite
$49.8K
Manager di Ingegneria del Software
$246K
Architetto di Soluzioni
$43.7K
FAQ

Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Inovalon ni $105,223.

