Innovaccer Stipendi

Lo stipendio di Innovaccer varia da $9,325 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $260,100 per un Manager di Design di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Innovaccer. Ultimo aggiornamento: 9/6/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Ingegnere Software Backend

Data Scientist
Median $17.5K
Manager di Prodotto
Median $55.8K

Manager di Ingegneria del Software
Median $67.7K
Analista di Dati
Median $9.3K
Designer di Prodotto
Median $21.6K
Manager di Data Science
$70.8K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$77.7K
Consulente di Management
$16.5K
Operazioni di Marketing
$11.8K
Manager di Design di Prodotto
$260K
Vendite
$11.8K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Innovaccer è Manager di Design di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $260,100. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Innovaccer è $21,561.

