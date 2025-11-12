La retribuzione Ingegnere Software Backend in India presso InMobi varia da ₹2.45M per year per SDE I a ₹5.6M per year per SDE III. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹3.01M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di InMobi. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
SDE I
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In InMobi, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (1.19% per periodo)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)