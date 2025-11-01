Directory Aziendale
Ingram Micro
Ingram Micro Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione Ingegnere del Software in India presso Ingram Micro varia da ₹925K per year per Software Engineer II a ₹1.65M per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹1.11M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ingram Micro. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Software Engineer
(Livello Base)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso Ingram Micro?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Ingram Micro in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹1,650,438. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ingram Micro per il ruolo Ingegnere del Software in India è ₹728,800.

