Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in United States mediano presso Ingram Micro ammonta a $180K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ingram Micro. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Ingram Micro
Senior Product Manager
Los Angeles - Orange County
Totale annuo
$180K
Livello
hidden
Base
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Anni in azienda
0-1 Anni
Anni esp
11+ Anni
Stipendi di Stage

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Ingram Micro in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $285,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ingram Micro per il ruolo Manager di Prodotto in United States è $180,000.

