Infovista Stipendi

L'intervallo di stipendi di Infovista va da $59,700 in compensazione totale all'anno per un Designer di Prodotto all'estremità inferiore a $120,011 per un Architetto di Soluzioni all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Infovista. Ultimo aggiornamento: 8/11/2025

$160K

Designer di Prodotto
$59.7K
Ingegnere del Software
$101K
Architetto di Soluzioni
$120K

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Infovista è Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $120,011. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Infovista è di $101,490.

