Infosys Architetto Dati Stipendi a Greater Dallas Area

La retribuzione Architetto Dati in Greater Dallas Area presso Infosys varia da $78K per year a $140K. Il pacchetto di retribuzione in Greater Dallas Area mediano year ammonta a $110K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Infosys. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
JL3B
Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
JL3A
Senior Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
JL5
Senior Solution Architect
$98.3K
$98.3K
$0
$0
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Infosys, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto Dati in Infosys in Greater Dallas Area raggiunge una retribuzione totale annua di $140,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Infosys per il ruolo Architetto Dati in Greater Dallas Area è $90,000.

