  Stipendi
  Ingegnere del Software

  Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

  Pune Metropolitan Region

Infosys Ingegnere Software Quality Assurance (QA) Stipendi a Pune Metropolitan Region

La retribuzione Ingegnere Software Quality Assurance (QA) in Pune Metropolitan Region presso Infosys varia da ₹550K per year per JL3B a ₹1.49M per year per JL5. Il pacchetto di retribuzione in Pune Metropolitan Region mediano year ammonta a ₹882K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Infosys. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Livello Base)
₹550K
₹543K
₹6.5K
₹0
JL3A
Senior Systems Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
Technology Analyst
₹798K
₹795K
₹3K
₹0
JL5
Technology Lead
₹1.49M
₹1.49M
₹0
₹0
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Infosys, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Quality Assurance (QA) in Infosys in Pune Metropolitan Region raggiunge una retribuzione totale annua di ₹1,650,757. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Infosys per il ruolo Ingegnere Software Quality Assurance (QA) in Pune Metropolitan Region è ₹881,842.

