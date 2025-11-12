Directory Aziendale
Infosys
  • India

Infosys Designer UX Stipendi a India

Il pacchetto di retribuzione Designer UX in India mediano presso Infosys ammonta a ₹1.22M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Infosys. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Infosys
UX Designer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹1.22M
Livello
L3
Base
₹1.22M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
6 Anni
Anni esp
6 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Infosys?
Ultimi invii di stipendi
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Infosys, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer UX in Infosys in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹1,492,206. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Infosys per il ruolo Designer UX in India è ₹1,130,885.

Altre Risorse