Infor Ingegnere del Software Stipendi a Prague Metropolitan Area

La retribuzione Ingegnere del Software in Prague Metropolitan Area presso Infor ammonta a CZK 1.25M per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Prague Metropolitan Area mediano year ammonta a CZK 1.31M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Infor. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Software Engineer
(Livello Base)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.25M
CZK 1.25M
CZK 0
CZK 0
Team Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Infor?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Infor in Prague Metropolitan Area raggiunge una retribuzione totale annua di CZK 1,403,914. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Infor per il ruolo Ingegnere del Software in Prague Metropolitan Area è CZK 1,137,187.

