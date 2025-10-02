La retribuzione Ingegnere del Software in Netherlands presso Infor ammonta a €70.2K per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Netherlands mediano year ammonta a €64.9K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Infor. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€70.2K
€70.2K
€0
€0
Team Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***