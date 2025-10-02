La retribuzione Ingegnere del Software in Atlanta Area presso Infor varia da $99.8K per year per Software Engineer a $131K per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Atlanta Area mediano year ammonta a $90K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Infor. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.8K
$99.8K
$0
$0
Senior Software Engineer
$131K
$131K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
