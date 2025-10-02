Directory Aziendale
Infobip
Infobip Ingegnere del Software Stipendi a Croatia

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Croatia mediano presso Infobip ammonta a €44.3K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Infobip. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Infobip
Software Engineer
Zagreb, GZ, Croatia
Totale annuo
€44.3K
Livello
Middle
Base
€42.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1.9K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Infobip?

€142K

Nessuno stipendio trovato
Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Infobip in Croatia raggiunge una retribuzione totale annua di €57,887. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Infobip per il ruolo Ingegnere del Software in Croatia è €42,355.

