Il pacchetto di retribuzione Project Manager in Canada mediano presso Info-Tech Research Group ammonta a CA$141K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Info-Tech Research Group. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Info-Tech Research Group
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Totale annuo
CA$141K
Livello
-
Base
CA$137K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$4.1K
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Info-Tech Research Group?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Project Manager in Info-Tech Research Group in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$193,906. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Info-Tech Research Group per il ruolo Project Manager in Canada è CA$141,415.

