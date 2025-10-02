Directory Aziendale
  Stipendi
  Ingegnere del Software

  Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  Greater Delhi Area

Info Edge Ingegnere del Software Stipendi a Greater Delhi Area

La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Delhi Area presso Info Edge varia da ₹1.8M per year per Senior Software Engineer a ₹4.88M per year per Tech Lead/Team Lead. Il pacchetto di retribuzione in Greater Delhi Area mediano year ammonta a ₹2.01M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Info Edge. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer
(Livello Base)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
₹13.94M

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di ₹2.61M+ (a volte ₹26.14M+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Info Edge?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Info Edge in Greater Delhi Area raggiunge una retribuzione totale annua di ₹4,877,530. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Info Edge per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Delhi Area è ₹2,065,751.

