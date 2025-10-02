La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Delhi Area presso Info Edge varia da ₹1.8M per year per Senior Software Engineer a ₹4.88M per year per Tech Lead/Team Lead. Il pacchetto di retribuzione in Greater Delhi Area mediano year ammonta a ₹2.01M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Info Edge. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
