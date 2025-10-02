Directory Aziendale
Infinitus Systems
  • San Francisco Bay Area

Infinitus Systems Data Scientist Stipendi a San Francisco Bay Area

La retribuzione totale Data Scientist media in San Francisco Bay Area presso Infinitus Systems varia da $138K a $196K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Infinitus Systems. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Retribuzione Totale Media

$156K - $185K
United States
Range Comune
Range Possibile
$138K$156K$185K$196K
Range Comune
Range Possibile

$160K

Quali sono i livelli di carriera presso Infinitus Systems?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Infinitus Systems in San Francisco Bay Area raggiunge una retribuzione totale annua di $195,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Infinitus Systems per il ruolo Data Scientist in San Francisco Bay Area è $137,700.

