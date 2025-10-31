Directory Aziendale
Indus Valley Partners
Indus Valley Partners Architetto delle Soluzioni Stipendi

La retribuzione totale Architetto delle Soluzioni media in India presso Indus Valley Partners varia da ₹509K a ₹708K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Indus Valley Partners. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025

Retribuzione Totale Media

₹545K - ₹642K
India
Range Comune
Range Possibile
₹509K₹545K₹642K₹708K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Indus Valley Partners?

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Architetto Dati

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto delle Soluzioni in Indus Valley Partners in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹708,275. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Indus Valley Partners per il ruolo Architetto delle Soluzioni in India è ₹508,505.

