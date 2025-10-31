Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Designer di Prodotto in Kazakhstan mediano presso inDriver ammonta a KZT 23.19M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di inDriver. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025

Pacchetto Mediano
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Totale annuo
KZT 23.19M
Livello
Middle
Base
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
Bonus
KZT 0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
5 Anni
Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in inDriver in Kazakhstan raggiunge una retribuzione totale annua di KZT 33,351,911. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in inDriver per il ruolo Designer di Prodotto in Kazakhstan è KZT 23,186,435.

