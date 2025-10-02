Directory Aziendale
Indra
  • Chile

Indra Ingegnere del Software Stipendi a Chile

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Chile mediano presso Indra ammonta a CLP 19.45M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Indra. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Indra
Systems Engineer
Santiago, RM, Chile
Totale annuo
CLP 19.45M
Livello
L2
Base
CLP 19.45M
Stock (/yr)
CLP 0
Bonus
CLP 0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
3 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Indra?

CLP 152.53M

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Indra in Chile raggiunge una retribuzione totale annua di CLP 21,290,200. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Indra per il ruolo Ingegnere del Software in Chile è CLP 19,447,952.

