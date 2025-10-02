Directory Aziendale
Indra
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere Hardware

  • Tutti gli stipendi Ingegnere Hardware

  • Madrid Metropolitan Area

Indra Ingegnere Hardware Stipendi a Madrid Metropolitan Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Hardware in Madrid Metropolitan Area mediano presso Indra ammonta a €35K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Indra. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Totale annuo
€35K
Livello
L2
Base
€35K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
0-1 Anni
Anni esp
2-4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Indra?

€142K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di €26.7K+ (a volte €267K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere Hardware stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Radio Frequency Engineer

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Hardware in Indra in Madrid Metropolitan Area raggiunge una retribuzione totale annua di €46,644. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Indra per il ruolo Ingegnere Hardware in Madrid Metropolitan Area è €29,810.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Indra

Aziende Correlate

  • Databricks
  • Snap
  • Apple
  • Intuit
  • SoFi
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse