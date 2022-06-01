Directory delle Aziende
Included Health
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Included Health Stipendi

L'intervallo di stipendi di Included Health va da $114,570 in compensazione totale all'anno per un Analista Finanziario all'estremità inferiore a $332,655 per un Operazioni Aziendali all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Included Health. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Ingegnere del Software
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Ingegnere Software Full-Stack

Product Manager
Median $219K
Assistente Amministrativo
$125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Operazioni Aziendali
$333K
Analista di Dati
$134K
Data Scientist
$325K
Analista Finanziario
$115K
Designer di Prodotto
$186K
Responsabile Programmi
$208K
Project Manager
$137K
Recruiter
$166K
Responsabile Ingegneria Software
$265K
Ricercatore UX
$286K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Included Health, le Concessioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Hai una domanda? Chiedi alla comunità.

Visita la comunità di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ottenere consigli di carriera e altro.

Visita Ora!

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Included Health è Operazioni Aziendali at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $332,655. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Included Health è di $197,003.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Included Health

Aziende correlate

  • Carbon Health
  • Cohesity
  • Mapbox
  • Front
  • Deliverr
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse