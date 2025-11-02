Directory Aziendale
Impossible Foods
La retribuzione totale Ingegnere Chimico media in United States presso Impossible Foods varia da $177K a $259K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Impossible Foods. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Retribuzione Totale Media

$204K - $232K
United States
Range Comune
Range Possibile
$177K$204K$232K$259K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Impossible Foods, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Chimico in Impossible Foods in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $258,538. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Impossible Foods per il ruolo Ingegnere Chimico in United States è $177,471.

