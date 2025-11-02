Directory Aziendale
Imply
La retribuzione totale Designer di Prodotto media in United States presso Imply varia da $147K a $213K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Imply. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Retribuzione Totale Media

$167K - $194K
United States
Range Comune
Range Possibile
$147K$167K$194K$213K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Imply, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in Imply in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $213,486. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Imply per il ruolo Designer di Prodotto in United States è $147,108.

