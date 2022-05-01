Directory Aziendale
Imperva
Imperva Stipendi

Lo stipendio di Imperva varia da $64,000 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Cybersecurity nella fascia bassa fino a $217,080 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Imperva. Ultimo aggiornamento: 9/13/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $117K
Servizio Clienti
$161K
Operazioni di Marketing
$189K

Designer di Prodotto
$141K
Manager di Prodotto
$217K
Ingegnere di Vendita
$209K
Analista di Cybersecurity
$64K
Manager di Ingegneria del Software
$135K
Architetto di Soluzioni
$132K
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Imperva è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $217,080. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Imperva è $141,158.

Altre Risorse