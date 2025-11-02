Directory Aziendale
Imperial Brands PLC
Imperial Brands PLC Analista Finanziario Stipendi

La retribuzione totale Analista Finanziario media in Poland presso Imperial Brands PLC varia da PLN 73.6K a PLN 103K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Imperial Brands PLC. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Retribuzione Totale Media

PLN 79.7K - PLN 92.7K
Poland
Range Comune
Range Possibile
PLN 73.6KPLN 79.7KPLN 92.7KPLN 103K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Imperial Brands PLC?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista Finanziario in Imperial Brands PLC in Poland raggiunge una retribuzione totale annua di PLN 103,078. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Imperial Brands PLC per il ruolo Analista Finanziario in Poland è PLN 73,627.

