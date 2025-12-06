Directory Aziendale
ImmoScout24 Analista di Business Stipendi

La retribuzione totale Analista di Business media in Germany presso ImmoScout24 varia da €52.8K a €72K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ImmoScout24. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025

Retribuzione Totale Media

$65.1K - $78.7K
Germany
Range Comune
Range Possibile
$60.8K$65.1K$78.7K$83K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso ImmoScout24?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Business in ImmoScout24 in Germany raggiunge una retribuzione totale annua di €72,011. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ImmoScout24 per il ruolo Analista di Business in Germany è €52,767.

Altre Risorse

