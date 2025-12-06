Directory Aziendale
IMMO Capital
IMMO Capital Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione totale Ingegnere del Software media in India presso IMMO Capital varia da ₹3.06M a ₹4.37M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di IMMO Capital. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025

Retribuzione Totale Media

$40K - $46.8K
India
Range Comune
Range Possibile
$34.9K$40K$46.8K$49.7K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso IMMO Capital?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in IMMO Capital in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹4,370,264. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in IMMO Capital per il ruolo Ingegnere del Software in India è ₹3,062,920.

Altre Risorse

