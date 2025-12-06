Directory Aziendale
IMMO Capital
IMMO Capital Manager di Prodotto Stipendi

La retribuzione totale Manager di Prodotto media in United Kingdom presso IMMO Capital varia da £66.9K a £97.2K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di IMMO Capital. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025

Retribuzione Totale Media

$102K - $119K
United Kingdom
Range Comune
Range Possibile
$90K$102K$119K$131K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso IMMO Capital?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in IMMO Capital in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £97,150. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in IMMO Capital per il ruolo Manager di Prodotto in United Kingdom è £66,944.

Altre Risorse

