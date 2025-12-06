Directory Aziendale
IMC
IMC Recruiter Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di IMC. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025

Retribuzione Totale Media

$43.4K - $49.4K
India
Range Comune
Range Possibile
$37.8K$43.4K$49.4K$55K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso IMC?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Recruiter in IMC in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹4,834,780. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in IMC per il ruolo Recruiter in India è ₹3,318,790.

Altre Risorse

