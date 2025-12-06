Directory Aziendale
Illumina
Illumina Copywriter Stipendi

La retribuzione totale Copywriter media in United States presso Illumina varia da $94.3K a $135K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Illumina. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025

Retribuzione Totale Media

$108K - $127K
United States
Range Comune
Range Possibile
$94.3K$108K$127K$135K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Illumina, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Copywriter in Illumina in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $134,550. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Illumina per il ruolo Copywriter in United States è $94,300.

