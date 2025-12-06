Directory Aziendale
iHerb
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Data Scientist

  • Tutti gli stipendi Data Scientist

iHerb Data Scientist Stipendi

La retribuzione totale Data Scientist media in United States presso iHerb varia da $153K a $213K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di iHerb. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025

Retribuzione Totale Media

$166K - $201K
United States
Range Comune
Range Possibile
$153K$166K$201K$213K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Data Scientist inviis presso iHerb per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio


Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso iHerb?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Data Scientist stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in iHerb in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $213,440. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in iHerb per il ruolo Data Scientist in United States è $152,720.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per iHerb

Aziende Correlate

  • Faire
  • Staples
  • REI
  • Drizly
  • Total Wine & More
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/iherb/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.