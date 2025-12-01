Directory Aziendale
Ignitarium
Ignitarium Ingegnere Hardware Stipendi

La retribuzione totale Ingegnere Hardware media in India presso Ignitarium varia da ₹4.22M a ₹6.15M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ignitarium. Ultimo aggiornamento: 12/1/2025

Retribuzione Totale Media

$55.4K - $63.1K
India
Range Comune
Range Possibile
$48.2K$55.4K$63.1K$70.3K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Ignitarium?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Hardware in Ignitarium in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹6,153,503. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ignitarium per il ruolo Ingegnere Hardware in India è ₹4,224,015.

Altre Risorse

