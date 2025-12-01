Directory Aziendale
La retribuzione totale Venture Capitalist media in India presso Icertis varia da ₹570K a ₹810K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Icertis. Ultimo aggiornamento: 12/1/2025

Retribuzione Totale Media

$7.4K - $8.4K
India
Range Comune
Range Possibile
$6.5K$7.4K$8.4K$9.3K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Icertis, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Venture Capitalist in Icertis in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹810,134. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Icertis per il ruolo Venture Capitalist in India è ₹569,840.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/icertis/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.