Icertis
Icertis Manager di Programma Tecnico Stipendi

La retribuzione totale Manager di Programma Tecnico media in United States presso Icertis varia da $185K a $262K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Icertis. Ultimo aggiornamento: 12/1/2025

Retribuzione Totale Media

$210K - $249K
United States
Range Comune
Range Possibile
$185K$210K$249K$262K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Icertis, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma Tecnico in Icertis in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $262,200. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Icertis per il ruolo Manager di Programma Tecnico in United States è $184,680.

