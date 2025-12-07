Directory Aziendale
Humi Project Manager Stipendi

La retribuzione totale Project Manager media in Canada presso Humi varia da CA$185K a CA$258K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Humi. Ultimo aggiornamento: 12/7/2025

Retribuzione Totale Media

$144K - $170K
Canada
Range Comune
Range Possibile
$134K$144K$170K$187K
Range Comune
Range Possibile

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Project Manager in Humi in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$257,587. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Humi per il ruolo Project Manager in Canada è CA$184,934.

