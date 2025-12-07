In Human Interest, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

25 % matura nel 1st - ANNO ( 25.00 % annuale )

25 % matura nel 2nd - ANNO ( 2.08 % mensile )

25 % matura nel 3rd - ANNO ( 2.08 % mensile )