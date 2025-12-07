Directory Aziendale
La retribuzione totale Manager di Prodotto media in United States presso Human Interest varia da $130K a $184K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Human Interest. Ultimo aggiornamento: 12/7/2025

Retribuzione Totale Media

$147K - $174K
United States
Range Comune
Range Possibile
$130K$147K$174K$184K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Human Interest, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Human Interest in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $184,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Human Interest per il ruolo Manager di Prodotto in United States è $129,600.

