Houghton Mifflin Harcourt
Houghton Mifflin Harcourt Ricercatore UX Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Houghton Mifflin Harcourt. Ultimo aggiornamento: 12/1/2025

Retribuzione Totale Media

$52.6K - $61.9K
Canada
Range Comune
Range Possibile
$49.1K$52.6K$61.9K$68.3K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Houghton Mifflin Harcourt?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ricercatore UX in Houghton Mifflin Harcourt in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$94,632. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Houghton Mifflin Harcourt per il ruolo Ricercatore UX in Canada è CA$67,941.

Altre Risorse

