La retribuzione totale Designer di Prodotto media in United States presso Houghton Mifflin Harcourt varia da $60.4K a $84.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Houghton Mifflin Harcourt. Ultimo aggiornamento: 12/1/2025

Retribuzione Totale Media

$65.3K - $76K
United States
Range Comune
Range Possibile
$60.4K$65.3K$76K$84.5K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Houghton Mifflin Harcourt?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in Houghton Mifflin Harcourt in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $84,490. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Houghton Mifflin Harcourt per il ruolo Designer di Prodotto in United States è $60,350.

Altre Risorse

