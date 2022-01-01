Directory Aziendale
Hired
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Hired Stipendi

Lo stipendio di Hired varia da $115,575 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $447,750 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Hired. Ultimo aggiornamento: 9/5/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Marketing
Median $139K
Ingegnere del Software
Median $170K
Analista di Dati
$116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Manager di Data Science
$201K
Data Scientist
$172K
Manager di Prodotto
$448K
Vendite
$149K
Manager di Ingegneria del Software
$201K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Hired è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $447,750. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Hired è $171,240.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Hired

Aziende Correlate

  • Yapstone
  • Pluralsight
  • Sana
  • BlueVine
  • Metromile
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse