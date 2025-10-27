Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in United States mediano presso Hipcamp ammonta a $170K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Hipcamp. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Hipcamp
Software Engineer
South Lake Tahoe, CA
Totale annuo
$170K
Livello
Senior
Base
$170K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Hipcamp?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Hipcamp in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $253,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Hipcamp per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $165,000.

Altre Risorse