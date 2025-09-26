Directory Aziendale
HiMama
HiMama Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Canada mediano presso HiMama ammonta a CA$145K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di HiMama. Ultimo aggiornamento: 9/26/2025

Pacchetto Mediano
company icon
HiMama
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Totale annuo
CA$145K
Livello
Senior Software Engineer
Base
CA$145K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
11+ Anni
Quali sono i livelli di carriera presso HiMama?

CA$226K

Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Ingegnere del Software en HiMama in Canada tiene una compensación total anual de CA$168,899. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en HiMama para el puesto de Ingegnere del Software in Canada es CA$145,481.

