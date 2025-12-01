Directory Aziendale
La retribuzione totale Marketing media in United States presso Highspot varia da $105K a $149K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Highspot. Ultimo aggiornamento: 12/1/2025

Retribuzione Totale Media

$120K - $140K
United States
Range Comune
Range Possibile
$105K$120K$140K$149K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Highspot, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Marketing in Highspot in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $149,292. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Highspot per il ruolo Marketing in United States è $104,632.

Altre Risorse

