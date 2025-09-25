Directory Aziendale
HERE Technologies
  • Manager di Programma Tecnico

  • Tutti gli stipendi Manager di Programma Tecnico

HERE Technologies Manager di Programma Tecnico Stipendi

La retribuzione totale Manager di Programma Tecnico media in Poland presso HERE Technologies varia da PLN 89.9K a PLN 123K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di HERE Technologies. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Retribuzione Totale Media

PLN 96.3K - PLN 116K
Poland
Range Comune
Range Possibile
PLN 89.9KPLN 96.3KPLN 116KPLN 123K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso HERE Technologies?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Manager di Programma Tecnico at HERE Technologies in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 122,715. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HERE Technologies for the Manager di Programma Tecnico role in Poland is PLN 89,920.

