Directory Aziendale
HERE Technologies
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Poland

HERE Technologies Ingegnere del Software Stipendi a Poland

La retribuzione Ingegnere del Software in Poland presso HERE Technologies varia da PLN 165K per year per L6 a PLN 320K per year per L8. Il pacchetto di retribuzione in Poland mediano year ammonta a PLN 201K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di HERE Technologies. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L5
Software Engineer I(Livello Base)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Visualizza 2 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 332K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.1K
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso HERE Technologies?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Backend

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in HERE Technologies in Poland raggiunge una retribuzione totale annua di PLN 346,665. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in HERE Technologies per il ruolo Ingegnere del Software in Poland è PLN 185,964.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per HERE Technologies

Aziende Correlate

  • Applied Systems
  • Lucidworks
  • Pax8
  • Emtec
  • Myers-Holum
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse