La retribuzione Ingegnere del Software in Mumbai Metropolitan Region presso HERE Technologies varia da ₹3.67M per year per L5 a ₹5.76M per year per L9. Il pacchetto di retribuzione in Mumbai Metropolitan Region mediano year ammonta a ₹2.48M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di HERE Technologies. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
